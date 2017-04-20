В Баку ранее судимый мужчина плеснул в полицейских химический раствор.

Как сообщили АПА в Управлении полиции Ясамальского района, инцидент произошел на проспекте Азербайджан. Между жителем Баку, ранее судимым Эльханом Ибрагимовым и его знакомой Наилей Садиговой произошла ссора. В это время Н.Садигова позвала на помощь, несущих службу на территории сотрудников Управления охраны Ясамальского района. Сотрудники полиции попытались призвать Э.Ибрагимова к порядку. В это время Э.Ибрагимов плеснул в полицейских и Н.Садигову химический раствор из стеклянной бутылки. Затем Э.Ибрагимов выпил остававшийся в бутылке раствор.

Пострадавшие и Э.Ибрагимов были срочно доставлены в больницу. Э.Ибрагимов скончался.

По факту ведется расследование.