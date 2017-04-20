В древней части Баку – Ичери шехер с 19 по 21 мая состоится первый крупномасштабный фестиваль еды на открытом воздухе Street Food Festival, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», передает Тренд.

Фестиваль объединит более 20 местных кафе и ресторанов, предоставляющих уникальные рецепты в формате стрит-фуд. Проект направлен на пропаганду азербайджанской кухни, причем каждый из рецептов будет интерпретирован в формат on-the-go. Все гости смогут попробовать блюда, как национальной, так и мировой кухни, в совершенно неожиданных форматах. Помимо еды и напитков, посетители также смогут отдохнуть в приятной атмосфере музыки, принять участие в различных соревнованиях и конкурсах.