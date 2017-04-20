Президент Россиии Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве. По данным собеседников агентства, его стратегия заключается в намерении полностью отделить Донбасс за счет постепенной интеграции с Россией.

В планы России не входят официальные признание или присоединение территорий самопровозглашенных республик, рассказали источники агентства.

Россия действует постепенно, используя в том числе экономическую блокада со стороны украинских активистов, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными республиками, передает «Дождь».

В материале отмечается, что Путин пользуется неопределенностью позиции США относительно проблем Украины. Таким образом Путин сводит на нет надежды на выполнение Минских соглашений и скорую отмену санкций.