Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что бороды и черная одежда не соответствуют исламским и казахским традициям. Об этом он сказал на встрече с представителями мусульманского духовенства, передает пресс-служба главы государства.

«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. (…) Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», — отметил Назарбаев, добавив, что казахи надевают черную одежду только во время траура.

Он подчеркнул, что Казахстан должен оставаться светским государством. «Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет? Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели», — сказал он.