Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разработал документы, ставшие основой для стратегии России по «вмешательству» в прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, РИСИ подготовил два стратегических документа, которые ставили своей целью помочь Дональду Трампу победить, а также подорвать веру голосующих в американскую избирательную систему. Именно на основании этих документов разведслужбы США сделали вывод о «влиянии» России на прошлогоднюю избирательную кампанию.

Как утверждают источники Reuters, первый документ был составлен в июне 2016 года и распространялся «на высшем уровне» российского правительства, хотя «не был адресован каким-то конкретным лицам». Текст включал в себя общие рекомендации по началу пропагандистской кампании, которую должны были запустить в социальных сетях и в российских государственных информационных агентствах, сообщает «Коммерсантъ». Целью этой компании, по словам собеседников Reuters, было «побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России», чем администрация тогдашнего президента Барака Обамы.

По словам четырех источников Reuters, июньский документ стал продолжением обозначенной в марте 2016 года стратегии российских властей. Собеседники агентства утверждают, что Кремль поручил государственным СМИ, в число которых вошли телеканал RT и информационное агентство Sputnik, начать распространение «позитивных сообщений» о кандидате от Республиканской партии США Дональде Трампе.

По данным агентства, второй документ, подготовленный в октябре прошлого года и распространенный аналогичным образом, сообщал о вероятной победе на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В связи с чем, как считали составители документа, России нужно было прекратить «пропагандистскую кампанию» в поддержку Дональда Трампа. Вместо этого рекомендовалось сосредоточить усилия на распространении сообщений о нарушениях на выборах в США. Соответствующие действия, по словам источников Reuters, должны были «подорвать легитимность избирательной системы США в целом и нанести ущерб репутации Хиллари Клинтон».

Оба документа, как отмечают источники Reuters, легли в основу сделанных администрацией Барака Обамы выводов о том, что Россия начала кампанию по распространению «фальшивых новостей» и осуществила кибератаки на сервера Национального комитета Демократической партии США. «У Путина всегда была цель, и он попросил институт (РИСИ.— ред.) нарисовать ему «дорожную карту»»,— заявил один из бывших высокопоставленных чиновников из разведки США.

Однако, как уточняют источники Reuters, ни в одном из документов РИСИ не упоминалась необходимость проведения кибератак на сервера Демократической партии США. Как считают собеседники агентства, кибератаки были отдельно спланированной секретной операцией, которую могли проводить российские разведслужбы. Источники также считают, что «пропагандистская кампания» и попытки взлома серверов Демпартии США взаимно усилили эффект кампании в СМИ.

При этом собеседники Reuters, среди которых были трое действующих и четверо бывших американских чиновников, не стали уточнять, как именно США заполучили упомянутые документы. Представители американских разведслужб отказались комментировать информацию. Пресс-секретарь президента России и представитель РИСИ также не прокомментировали данные Reuters. Представитель RT не ответил на запрос агентства, а представитель агентства Sputnik назвал информацию «абсолютной ложью».