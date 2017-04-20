Согласно разработанному Министерством здравоохранения России приказу, финансовая ответственность врачей за ошибки будет существенно снижена, а некоторые из ошибок и вовсе станут «бесплатными».

Сейчас за врачебные ошибки больницам и поликлиникам грозят финансовые санкции. Страховые компании либо не оплачивают лечение пациента, если оно признано плохим, либо оплачивают его лишь частично.

Разработанные ведомством правки, по мнению Межрегионального союза медицинских страховщиков России, являются очень опасными. Так, значительно снижается финансовая санкция за повторное обращение к врачу с той же проблемой. Раньше за плохо пролеченного пациента больница получала лишь половину суммы от страховой, теперь будет получать 70%.

Кроме этого в обращении страховщиков снятие применение санкций в случае неправильного действия или бездействия медицинского персонала, повлёкшее развитие нового заболевания застрахованного лица, назвали совершенно недопустимым.

Вдобавок обесценилось несоответствие данных первичной медицинской документации с данными реестра счетов, дешевеют такие ошибки как дописки, исправления, вклейки. «Это даёт возможность медицинской организации почти безнаказанно манипулировать диагнозами, включать дополнительные услуги, постфактум «исправлять» технологию лечения и т.д.» — цитирует заявление страховщиков портал «Лайф».