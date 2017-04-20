Госсекретарь США обвинил власти Ирана в спонсировании терроризма и раскритиковал соглашение о мирном характере ядерной программы. «Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении свой цели», — заявил Рекс Тиллерсон.

При этом он назвал неудачной политику стратегического терпения в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны угрозы. По словам госсекретаря, Тегеран продолжает поддерживать жестокий режим Башара Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР. «Доказательства очевидны. Провокационные действия данной страны угрожают Соединенным Штатам, региону и миру», — цитирует ТАСС госсекретаря США.