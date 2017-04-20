Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8260 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8260 маната.
Дата: 2017/04/20 9:29
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
233
В городе Мингячевире совершен суицид. Как сообщает Report, Руфат Асланов 1958 г.р.
«Этой зимой процесс формирования снежного покрова в горных и предгорных частях азербайджанской территории Большого и Малого Кавказа
Сегодня день рождения любимицы всего народа, Народной артистки Насибы Зейналовой.
В Баку произошел вооруженный инцидент.
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.
Трагедия на автомагистрали Алят-Астара
При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялось очередное мероприятие для детей лишенных родительской опеки и
22-го апреля на «Бакселл Арене» пройдет открытие музея и фаншопа азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи».
Согласно показаниям потерпевшего, злоумышленники были с бородами, но без усов