Парламент Албании не смог избрать президента, так как правящая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой приняла решение не выдвигать кандидатов в первом раунде голосования, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании», — заявил председатель парламента Илир Мета.

Как отмечает агентство, в случае наличия кандидатов на пост президента страны для победы одного из них требуется поддержка не менее 84 депутатов из 140. Если по истечении пяти раундов президент так и не будет выбран, действующий парламент будет распущен.

Оппозиция Албании бойкотирует парламент с середины февраля, требуя созвать переходное правительство для подготовки свободных и честных выборов, сообщает агентство.