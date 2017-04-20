A man exits a Eurobank branch as a woman (L) makes a transaction at the branch's ATM in Athens April 24, 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis

В отделении банка Eurobank в центре Афин произошёл взрыв. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Отмечается, что неизвестный в 22:00 по местному времени (23.00 — бак.вр.) сообщил, что в офисе банка через 35 минут произойдёт взрыв.

Сообщается, что полиция перекрыла район.