Отмечается, что неизвестный в 22:00 по местному времени (23.00 — бак.вр.) сообщил, что в офисе банка через 35 минут произойдёт взрыв.
Сообщается, что полиция перекрыла район.
Отмечается, что неизвестный в 22:00 по местному времени (23.00 — бак.вр.) сообщил, что в офисе банка через 35 минут произойдёт взрыв.
Сообщается, что полиция перекрыла район.
Дата: 2017/04/20 0:29
Раздел: Мир
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