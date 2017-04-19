Американские Военно-воздушные силы зафиксировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски в ночь на 19 апреля. Об этом, согласно информации РБК, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два правительственных источника.

По их словам, самолеты пролетели в 36 морских милях (67 километрах) от берегов Аляски. На этот раз американские военные не стали поднимать в воздух свои истребители на перехват, отметили собеседники телеканала.

Они добавили, что ВВС США направили свой самолет E-3 AWACS для того, чтобы убедиться, что вместе с российскими бомбардировщиками не летят другие самолеты.

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