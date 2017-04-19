В Кутаиси депутату от оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейская Грузия» Отару Кахидзе в парламенте случайно разбили голову пепельницей, которая была запущена его однопартийцем.

Инцидент произошел в депутатской комнате. Между собой поспорили однопартиец Кахидзе Георгий Канделаки и депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Вано Зардиашвили. Пепельницу кинул Канделаки, и она случайно попала в Кахидзе.

Что именно стало причиной ссоры Канделаки с Зардиашвили, пока неизвестно.

Сегодня в парламенте с ежегодным отчетом выступил глава Службы Госбезопасности Вахтанг Гомелаури. Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» приняла решение закрыть вторую часть заседания, что вызвало недовольство оппозиции, передает Sputnik Грузия.