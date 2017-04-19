В ночь с 19 на 20 апреля Землю ждёт рекордное сближение с астероидом 2014 JO25, получившим название «Скала». Столкновение с ним Земле не грозит, однако это небесное тело уже приблизилось на достаточное расстояние, чтобы астрономы смогли его тщательно изучить. В частности, стало известно, что по форме он напоминает комету Чурюмова-Герасименко, для исследования которой Европейское космическое агентство отправляло зонд.

Редкая встреча

Астероид 2014 JO25, диаметр которого оценили примерно в 650 м, летит к планете со стороны Солнца. В ночь на 20 апреля его можно будет рассмотреть даже при помощи не очень мощного телескопа: поверхность астероида довольно сильно отражает свет. Минимальное расстояние до 2014 JO25 составит 1,8 млн км, — в 4,6 раз дальше, чем до Луны. В следующий раз он окажется на близком расстоянии от Земли не раньше, чем через 400–500 лет.

Со времён открытия этого астероида о нём удалось узнать не так много. За исключением диаметра и примерной орбиты, наблюдения не давали обширных данных. 18 апреля учёные из NASA сделали серию снимков 2014 JO25. Им удалось определить, что астероид вращается, совершая один оборот за четыре дня. Что по форме он похож на два соединенных друг с другом камня, один из которых значительно больше другого. Похожей структурой обладают, например, комета Чурюмова-Герасименко и астероид Таутатис.

Собрав полученные изображения, астрономы опубликовали видео, составленное из 30 снимков.

В ролике уже можно рассмотреть рельеф и форму небесного тела. В течение следующих трёх дней учёные смогут исследовать свойства поверхности и уточнить траекторию астероида. Так, уже получилось выяснить ширину большей половины астероида: от края до края она составляет примерно 620 м.

Когда ждать следующего каменного гостя

Каждый заметный астероид вызывает определённый страх: не врежется ли небесное тело на этот раз в Землю? Чтобы отслеживать подобную угрозу, некоторые страны запустили проекты по наблюдению за этими объектами. Так, программы NASA зафиксировали множество астероидов диаметром от 10 км и выяснили, что ни один из них угрозы Земле не представляет. Число открытых околоземных астероидов перевалило за 15 тысяч, увеличиваясь на 30 объектов в неделю.

Однако помимо огромных астероидов в космосе есть и их меньшие собратья. Так, падение метеоритов, например, происходят внезапно, и в отдельных случаях могут причинить вред. Челябинский метеорит имел меньше 20 метров в поперечнике, чего хватило не только для яркого зрелища, но и для того, чтобы выбить ударной волной стёкла в домах. Подобные объекты заметить гораздо сложнее из-за их размеров.

Стоит отметить, что крупные астероиды подлетают близко к Земле нечасто. Прошлое сближение крупного астероида с планетой произошло 13 лет назад. Тогда Таутатис диаметром примерно 5,4 км пролетел от Земли на удалении, которое в 4 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. К слову, этот астероид возвращается к планете довольно часто. Период его обращения вокруг Солнца составляет всего 4 года.

В следующий раз астероид пройдёт на действительно небольшом расстоянии от Земли в августе 2027 года. 1999 AN10, диаметр которого составляет примерно 800 м, пролетит всего в 380 тыс. километров от нашей планеты. Это примерно равно расстоянию от Земли до Луны. Впрочем, скорее всего, это станет последним визитом данного небесного тела. Под действием притяжения планеты астероид изменит направление своего полёта таким образом, что, вероятно, больше не вернётся к Земле. Зато малое расстояние во время пролёта позволит рассмотреть астероид даже в бинокль.

Источник: «Россия сегодня».