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Брюс Спрингстин подверг обструкции Трампа

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Американский музыкант Брюс Спрингстин раскритиковал президента США Дональда Трампа в новой протестной песне, сообщает Газета.ру со ссылкой на Rolling Stone. Композицию сочинил давний соавтор Спрингстина – Джо Грашекки.

Песня называется That’s What Makes Us Great («Вот, что делает нас великими»). Здесь обыгрывается предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«Не надо говорить мне ложь и продавать ее как факт, я уже там был раньше и не собираюсь возвращаться», – поет Спрингстин.

Музыкант неоднократно выступал с критикой в адрес Трампа — и до, и после президентских выборов. Например, в феврале он посмеялся над телефонным разговором Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. А в январе Спрингстин заявил о присоединении к новому американскому сопротивлению.

Дата: 2017/04/20 0:47

Раздел: Life-style

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