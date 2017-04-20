Брюс Спрингстин подверг обструкции Трампа

Американский музыкант Брюс Спрингстин раскритиковал президента США Дональда Трампа в новой протестной песне, сообщает Газета.ру со ссылкой на Rolling Stone. Композицию сочинил давний соавтор Спрингстина – Джо Грашекки.

Песня называется That’s What Makes Us Great («Вот, что делает нас великими»). Здесь обыгрывается предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«Не надо говорить мне ложь и продавать ее как факт, я уже там был раньше и не собираюсь возвращаться», – поет Спрингстин.

Музыкант неоднократно выступал с критикой в адрес Трампа — и до, и после президентских выборов. Например, в феврале он посмеялся над телефонным разговором Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. А в январе Спрингстин заявил о присоединении к новому американскому сопротивлению.