Высшая избирательная комиссия Турции 10 голосами «за» и 1 «против» отказалась аннулировать итоги конституционного референдума 16 апреля. Об этом сообщает «Анадолу».

Представители трех политических партий Турции (Республиканской народной партии, Демпартии народов и «Родины») ранее обратились в Высшую избирательную комиссию с требованием аннулирования итогов референдума.

Оппозиционные структуры заявляли, что референдум прошел с «полным нарушением норм законодательства».

В Высшей избирательной комиссии Турции по итогам сегодняшнего заседания сообщили, что требования трех политических сил страны были поставлены на голосование по отдельности, и к 17.30 по местному времени принято решение отказать в одобрении обращений.