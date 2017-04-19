Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о неизбежности политического кризиса и появлении в России «нового фюрера». Об этом он сказал во время своего выступления на встрече Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Если мы не сменим курс и не укрепим кадровый состав правительства, политический кризис будет неизбежен», — заявил Зюганов, которого цитирует РБК.

Он подчеркнул, что необходимо сменить кадровый состав правительства и вместе готовиться ко встрече столетия Октябрьской революции. «Пока ваше правительство работает очень слабенько», — подчеркнул он, отметив, что в российском обществе«раскол усиливается: один процент захватил 90% собственности, 40 млн граждан еле сводят концы с концами».

«Если посмотреть на общественные настроения: одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего. И уже появился новый «фюрер», — заявил Зюганов.«Я имею право об этом говорить, я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина», — добавил он.

Во время своего выступления перед Госдумой и премьер-министром Зюганов также раскритиковал российскую макроэкономику, заявив, что в правительстве нет людей, способных эффективно заниматься финансами.

«Не может быть устойчивой безопасности, если и дальше экономика будет проседать, если наши главные ресурсы и финансы будут уплывать за кордон», — сказал Зюганов, подчеркнув, что России необходима качественно иная банковская система, способная развивать экономику и поддерживать население, а «не вывертывать ему карманы».

«Мы готовы к конструктивной работе, но у Медведева нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансами, экономикой и социальной сферой руководить», — сказал глава КПРФ, отметив, что коммунистическая партия имеет свою программу развития экономики и в будущем готова с этой программой идти на губернаторские и президентские выборы.

В ответ на критику Зюганова премьер-министр заявил, что «не все так просто», но «макроэкономика в России находится в порядке».