В ходе учений Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родов войск, командиров объединений и соответсвующих должностных лиц по динамично меняющеся обстановке и приниятым решениям.

Как сообщает сайт МО АР, были даны указания по повышению эффективности взаимодействия и управления войсками.

В целях правильного понимания и выполнения войсками поставленных задач в условиях наращивания по тактическим вводным обстановки, руководством Министерства Обороны были проверены практические действия частей и подразделений на местности.

Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия.