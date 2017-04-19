Ограничения на экспорт в Турцию отечественной сельхозпродукции, в том числе пшеницы и подсолнечного масла, являются ударом в спину для российских аграриев. Об этом в среду, 19 апреля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.
По словам министра, потери страны на этом фоне составляют 1,3-1,5 миллиарда долларов. «Мы этого не ожидали. Это такой в определенной степени удар в спину, и мы очень надеемся на нормализацию российско-турецких отношений», — сказал он.
Также министр заявил, что Россия пока не собирается открывать рынок томатов для турецких производителей.
— Позиция правительства — нет, мы помидорный рынок открывать (для турецких производителей) не собираемся, будем поддерживать прежде всего отечественного товаропроизводителя, — сказал министр.
Он подчеркнул, что у российских аграриев есть возможность в течение трех-пяти лет полностью закрыть дефицит по овощам. По мнению Ткачёва, Россия сама способна накормить свой народ огурцами, помидорами, зеленью.