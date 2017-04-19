Глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев ожидает продолжения процесса объединения местных банков.

«Мы приветствуем шаги по консолидации. Мы считаем, что в условиях реформирования банковского сектора необходимо формирование более сильных банков», — сказал З.Нуриев журналистам в среду, комментируя решение акционеров Caspian Development Bank и AtaBank об объединении.

Он отметил, что «это станет хорошим примером для других банков», и подобные случаи могут повториться на рынки.

З.Нуриев добавил, что важно не количество банков на рынке, а их эффективность.