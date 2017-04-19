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22-го апреля на «Бакселл Арене» пройдет открытие музея и фаншопа азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи».

Как сообщает azerisport.com, открытие начнется в 11:00. Ожидается участие известных лиц.