22-го апреля на «Бакселл Арене» пройдет открытие музея и фаншопа азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи».
Как сообщает azerisport.com, открытие начнется в 11:00. Ожидается участие известных лиц.
22-го апреля на «Бакселл Арене» пройдет открытие музея и фаншопа азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи».
Как сообщает azerisport.com, открытие начнется в 11:00. Ожидается участие известных лиц.
Дата: 2017/04/19 21:01
Раздел: Азербайджан, Спорт
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