В Азербайджане могут быть ужесточены штрафы за дачу взятки.

В связи с этим предложено внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно предложенным в законопроекте изменениям, дача взятки, то есть прямое или косвенное предложение, обещание или передача должностному лицу материальных и прочих благ, льгот или привилегий для него, или третьих лиц в обмен на совершение того или иного действия либо отказ от совершения такого действия в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий) наказывается штрафом в размере от пяти до восьми тысяч манатов (в действующем законодательстве от одной до двух тысяч манатов), либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно изменениям, повторная дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (или бездействия) наказывается штрафом в размере от 8 до 12 тысяч манатов (в действующем законодательстве от двух до четырех тысяч манатов), либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.