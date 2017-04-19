

Министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало статистику чрезвычайных происшествий, произошедших в республике в первом квартале 2017 года, сообщает АПА.

За указанный период на территории республики был зарегистрирован 31 взрыв, что на 10 случаев или на 48% больше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года. В результате зарегистрированных взрывов 7 человек погибли, 42 – получили травмы.

Для устранения пожаров, произошедших в республике, было осуществлено 2204 выезда. В результате пожаров 24 человека погибли, 64 — получили травмы. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года число погибших больше на 7 человек или на 41%, пострадавших же на 35 человек или на 121%. Во время тушения пожара 20 человек были спасены, 353 – эвакуированы.

За соответствующий период на территории республики произошло 2269 происшествий природного и техногенного характера, что на 625 случаев или 38% больше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года. В результате происшествий природного и техногенного характера 31 человек погиб, 106 — получили травмы. Сотрудниками спасательной службы министерства были спасены 21 человек, эвакуированы 376 человек.