Официальный курс маната по отношению к доллару на 20 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 20 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/04/19 17:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
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