На заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана, которое состоялось 19 апреля, были обнародованы результаты конкурса на получение «Золотой медали имени Низами Гянджеви».

В своем выступлении президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что право награждения вышеназванной медалью было дано Академии Указом главы государства от 27 июня 2014 года. Академик сообщил, что представления об ученых, чья кандидатура была выдвинута для участия на конкурсе, и соответствующие документы были представлены Экспертной комиссии: «На заключительном заседании комиссии в этом году были избраны кандидаты на получение золотой медали, после чего соответствующие отзывы были представлены Президиуму».

По результатам конкурса, «Золотой медали имени Низами Гянджеви» были удостоены член-корреспондент НАНА Наргиз Пашаева – за особые заслуги в создании при Оксфордском университете Научного Центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви, который является важным международным проектом в области науки и образования, осуществленным в годы независимости, и обеспечении его плодотворной деятельности.

Также «Золотой медали имени Низами Гянджеви» удостоен руководитель Научного Центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете от британской стороны, профессор Роберт Хойланд – за особую поддержку, которую он оказывает научному изучению культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе.

Президиум принял постановление о награждении вышеназванных ученых медалью и вручении каждому из них денежной премии в размере 10 тысяч манатов.