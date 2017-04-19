Арбитражный суд Москвы назначил на 18 мая рассмотрение заявления АО «БМ-Банк» (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) о признании банкротом ООО «Бизнес-клуб «Тропикано», которое контролируется экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, говорится в определении суда.

Как сообщает РАПСИ, Девятый арбитражный апелляционный суд 23 марта отменил определение Арбитража Москвы от 1 декабря 2016 года, когда банку было отказано в удовлетворении заявления о введении процедуры наблюдения в «Тропикано». Дело было направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Московский арбитражный суд 4 апреля по заявлению АО «БМ-Банк» ввел процедуру наблюдения в ООО «Прага-АСТ» (структура Исмаилова).

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — «Бизнес-клубе «Тропикано», «Прага-АСТ» и «Руслайн 2000». Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.