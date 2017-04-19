В Серпухове во вторник, 18 апреля, в 17.20 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении из квартиры дома №13 по улице Возрождения. Стражи порядка и «скорая помощь» срочно выехали на место. Информацию распространяет издание glazey.info.

Как оказалось, пострадал молодой парень 23-25 лет. Он смог рассказать, что ножевое ранение в руку ему нанесли, да и еще сильно избили, в Комсомольском парке три молодых азербайджанца с бородами, но без усов. Домой же его доставили друзья. В парке парень, по его словам, мирно пил пиво.

Теперь показания пострадавшего проверяют полицейские, по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.