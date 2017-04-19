sucid povesilsa povesilas

В Баку 28-летний парень совершил суицид.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве «Атчылыг» поселка Бина Хазарского района.

Проживающий здесь Гаджи Гаджиев 1989 г.р. повесился.

Факт расследуется правоохранительными органами.