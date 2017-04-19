В Баку 28-летний парень совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве «Атчылыг» поселка Бина Хазарского района.
Проживающий здесь Гаджи Гаджиев 1989 г.р. повесился.
Факт расследуется правоохранительными органами.
В Баку 28-летний парень совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве «Атчылыг» поселка Бина Хазарского района.
Проживающий здесь Гаджи Гаджиев 1989 г.р. повесился.
Факт расследуется правоохранительными органами.
Дата: 2017/04/19 16:53
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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