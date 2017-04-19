В среду в азербайджанском парламенте предложили ужесточить наказание за вторжение в частную жизнь. Так, в связи с этим в статью 156 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики предлагается внести изменение.

Согласно изменению, предусмотренный в санкции статьи штраф «от 100 до 500 манатов» предлагается заменить на штраф «от 1000 до 2000 манатов».

Проект предложен для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса 25 апреля.

Конечно же, предложение весьма интересное, и мы согласны с тем, что штрафы за это правонарушение должны быть высокие. Но у многих возникает вопрос: что именно считается вторжением в личную жизнь?

Рассмотрим на примере İ, İİ İİİ İV пунктов 32-й статьи Конституции Азербайджана:

Каждый имеет право на личную неприкосновенность. Каждый имеет право хранить тайну личной и семейной жизни. Кроме случаев, предусмотренных законом, вмешательство в личную и семейную жизнь запрещается. Каждый обладает правом на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

III. Сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо частной жизни без его согласия не допускаются. За исключением случаев, установленных законом, никто не может без его ведома и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и фотосъемкам, записи голоса и другим подобным действиям, за исключением установленных законом случаев.

Государство гарантирует каждому право на сохранение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами связи. Это право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для предотвращения преступления или для выявления истины при расследовании уголовного дела.

В УК АР за нарушение неприкосновенности частной жизни применяется статья №156.

Вроде бы, согласно вышеперечисленным пунктам Конституции АР, мы можем спать спокойно, благо бережет нас закон и охраняет. Да не тут-то было. Чаще всего оскорбления достаточно трудно доказать. Сегодня, в связи с появлением в нашей жизни социальных сетей и форумов количество любителей «высказать свое мнение» возросло в разы. С каждым днем увеличивается количество аферистов, шантажистов и просто сплетников, которые, пользуясь своей недосягаемостью (или как говорят в народе «прячась за монитор»), творят беспредел. А потом (если поймать с поличным, например, сделать скрин) просто либо удаляют аккаунт, либо саму оскорбительную публикацию. И доказать, что скрин был сделан со страницы того или иного пользователя бывает практически невозможно, потому что даже если было установлено İP, с которого данная публикация размещалась, то доказать, что публикация была сделала именно человеком, на которого подали в суд практически невозможно.

И если раньше в судах была масса проигранных или отложенных за «отсутствием доказательств» дел, то не думаю, что увеличение суммы штрафа будет способствовать улучшению ситуации.

По словам директора юридической фирмы «Orator Consulting» Гасана Гасанова, вторжением в личную жизнь считается незаконная публикация посторонним лицом чужих фотографий личного характера, его частной переписки и публикации, повествующие о фактах биографии личного характера того или иного лица — без его согласия.

— Граждане ошибочно полагают, что расследованием подобных жалоб должна заниматься полиция. В случае, если эти правонарушения происходят, гражданам следует обращаться в суд, но при этом нужно иметь неоспоримые доказательства. В попытке добиться справедливости, некоторые жалобщики апеллируют голосовыми файлами переговоров с оскорбившими их лицами. Хоть это и довольно серьезные факты, которые могут сыграть решающую роль в ходе процесса, но, тем не менее, согласно поправкам, внесенным в Конституцию АР, запись голоса без ведома самого гражданина так же является вторжением в личную жизнь. Это классифицируется законом, как преступление. И суд не принимает в качестве улики такие «доказательства». Получается так называемая палка о двух концах. То же самое касается и видео записей, потому что в суд принимаются доказательства только из тех мест, в которых находится табличка, повествующая о наличии камеры наблюдения. Почему зачастую такие процессы проигрываются? В первую очередь, потому, что человек, подающий в суд, чаще всего находится в состоянии эмоционального возбуждения, его заявления чаще всего «полны воды», которую, естественно, суд не станет рассматривать всерьез. А потому, чтобы выиграть дело, жалобщик должен выключить чувства и заключить договор с профессиональным адвокатом, который поможет не только грамотно составить исковое заявление, но будет так же представлять интересы жалобщика в суде. Судопроизводство не выносит эмоций, а выносит решения только на основании грамотного подхода к делу и прикреплении к делу неоспоримых доказательств.

Также в ММ внесено предложение увеличить штрафы за оскорбление и клевету.

Согласно изменению, в санкции первого пункта статьи 147 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе интернета) предлагается заменить слова «штрафы от 100 до 500 манатов» на «штрафы от 1000 до 1500 манатов».

В санкции статьи 148 предлагается заменить слова «штрафы от 300 до 1000 манатов» на «штрафы от 1000 до 1500 манатов».

Мы понимаем, что Закон должен быть одинаковым для всех. Но учитывая, что в Азербайджане, к сожалению, все чаще и чаще люди сталкиваются с явлением обратным, неплохо было бы так же уточнить, по какому критерию рассматриваются термины «клевета и оскорбления», потому что у нас, сотрудников СМИ, есть реальные опасения, что именно под этим грифом чиновниками будет рассматриваться наша профессиональная деятельность — журналистское расследование или критика — будут оспариваться в суде. То же самое касается и блогеров. Достаточно вспомнить реальную причину задержания и ареста Мехмана Гусейнова, а именно размещение в социальной сети фотографий роскошной недвижимости азербайджанских чиновников.

Вообще, система штрафов в Азербайджане довольно странная: вроде бы за мусор должны штрафовать, а не штрафуют. За жестокое обращение с животными должны штрафовать, но не штрафуют. Можно перечислить еще очень много статей, согласно которым полагается штраф. Но сотрудники правоохранительных органов смотрят в большинстве случаев на бытовые проблемы граждан сквозь пальцы. А стоит открыть УК или Гражданский Кодекс – то видишь совсем другое.

Как говорят очень многие азербайджанские юристы, в Азербайджане идеальная законодательная база – комар носа не подточит. Но механизмы исполнения этих законов чаще всего не работают. И пока они не заработают – никакое увеличение штрафов не поможет.

Яна Мадатова