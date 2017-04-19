

Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с вечно голодным крокодилом из высказывания Уинстона Черчилля. Такое заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

— Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, – это Украина, и этот крокодил, которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия, — цитирует телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Украинский президент заявил, что «Россия не наестся» и припугнул слушателей «угрозой» распространения влияния Москвы .

По мнению Петра Порошенко, Россия не умеет играть «по правилам» и «не верит в демократию и права человека».