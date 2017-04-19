В Азербайджане запущена онлайн-система поиска лекарственных препаратов — tabletka.az.

Об этом сказал Trend в среду руководитель проекта Эмин Султанов.

По словам Султанова, этот проект носит социальный характер и направлен, в первую очередь, на удобство и экономию времени пользователей при поиске нужных им лекарственных препаратов.

«Пользователю достаточно ввести в окно поиска наименование нужного ему препарата, после чего система автоматически выдаст самые близкие по месторасположению к нему аптеки. Кроме того, пользователь может сфотографировать рецепт и загрузить его в систему, после чего рецепт автоматически будет направлен по аптекам, расположенным вблизи заказчика. Если в течение часа близлежащие аптеки не приняли заказ, то рецепт автоматически будет распространен по всем подключенным к системе аптекам и принявшая заказ аптека свяжется с заказчиком для доставки», — сказал Султанов.

Подключение аптек к системе, как сказал глава проекта, осуществляется бесплатно. В перспективе пользователям будет предложена возможность заказа препарата путем отправки SMS. Пользователю будет отправлено ответное сообщение с указанием номера и адреса ближайшей аптеки, где есть нужный ему препарат. Также, по словам Султанова, система будет предоставлять информацию об аптеках, работающих круглосуточно.

«Как известно сегодня в стране активно развивается туризм. Азербайджан посещают много гостей из Саудовской Аравии, которые возможно пользуются аналогичным приложением, функционирующим на территории их страны. Для того чтобы туристы могли также пользоваться привычным для них методом поиска лекарств, наша система будет интегрирована с аналогичной системой, функционирующей в Саудовской Аравии», — сказал Султанов.

Система поиска лекарственных препаратов, как сказал он, в настоящее время поддерживает азербайджанский и русский языки. В перспективе интерфейс будет локализован на английский язык. Кроме того, планируется также запустить мобильное приложение для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.

«Пользователям будет также предоставлена возможность оплаты онлайн. Новшеством станет также то, что если нужный пользователю препарат не окажется в базе, то ему будут предложены их аналоги», — сказал Султанов.