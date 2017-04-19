Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал лживыми выдвинутые в отношении Фондом борьбы с коррупцией претензии и сказал, что не будет их комментировать.

Отвечая на вопрос депутата Николая Коломийцева (фракция КПРФ), спросившего у прибывшего в Госдуму с отчетом премьер-министра, что мешает тому «защититься от нападок Навального», Медведев попросил коммунистов воздерживаться от обсуждения действий «политических проходимцев».

«Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться» — сказал Медведев.

В опубликованном в начале марта расследовании ФБК «Он вам не Димон» утверждается, что глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Фонды, связанные с премьером, как утверждают авторы расследования, получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Вскоре после публикации расследования во многих крупных городах России прошли масштабные антикоррупционные акции.

Сам Медведев впервые прокомментировал выдвинутые против него ФБК обвинения только 4 апреля, назвав расследование «мутью», сделанной «про принципу компота».

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев.