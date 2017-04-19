Еще один кандидат в президенты Франции выступил с провокационным заявлением относительно решения нагорно-карабахского конфликта, фактически оправдав факт оккупации одной страной территории другой.

Так, кандидат от Национального фронта Марин Ле Пен в беседе с Nouvelles d’Armenie заявила, что считает наиболее приемлемым решением присоединение Карабаха к Армении.

Читайте также: Франсуа Фийон: Сталин отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану

«Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами, но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. На Ближнем Востоке Франции следует восстановить свою лидирующую роль как защитника христиан», отметила она.