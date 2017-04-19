Объявлено содержание нового законопроекта «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, новый законопроект состоит из 13 статей.

В законопроекте перед депутатами ставятся такие условия, как культурное поведение, этическое поведение на заседаниях Милли Меджлиса, уважение прав и деловой репутации людей, беспристрастность, отказ от незаконных материальных и нематериальных подарков, привилегий и льгот.

Законопроект разработан парламентом и будет обсужден в ходе завтрашнего совместного заседания Комитета по правам человека и Комитета по правовой политике и государственному строительству.