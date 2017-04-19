Гендиректор производственного объединения «Баку Лифт» Гудрат Шукюров выразил отношение к информации о том, что он сыграл свадьбу своей дочери за 400 тысяч долларов.

Он заявил сайту Publika.az, что все это ложь:

«Я не тратил огромные средства на свадьбу. Все расходы покрыла сторона жениха. Эту информацию распространяет первый муж моей дочери Эльшан Аскерли. Он все врет, он наркоман и непорядочный человек. Говорит, что я подарил жениху «Porsche». Будь у меня «Porsche», я бы сам катался на нем, а я езжу на служебном автомобиле».

Г.Шукюров также отметил, что не приходится родственником Акифу Човдарову, и что они вообще не знакомы.

Как сообщила СМИ в свою очередь дочь Гудрата Шукюрова Айсель, все написанное про нее неправда, а «Love Story» им сняли бесплатно. Она отметила, что провела медовый месяц на Мальдивах.

Она сказала, что так как это ее второй брак, то все расходы на свадьбу покрыла сторона жениха, у которого это первый брак.

Айсель Шукюрова обвинила в распространении ложной информации про нее и ее отца своего бывшего супруга Эльшана Аскерли:

«Он злится и распространяет ложь. Его мать заплатила журналистам, чтобы они распространяли такую информацию. Эльшан хочет, чтобы я развелась со вторым мужем. Но этому не бывать».

Айсель рассказала, что училась вместе со своим бывшим супругом в Государственном экономическом университете. Они поженились в 2012 году, брак продлился менее 3 лет. По ее словам, Эльшан ударил ее в день ее рождения, тогда она и приняла решение расстаться с ним.

По словам Айсель, она рассталась с Эльшаном, когда он был в армии:

«Он не звонил и не интересовался мной. Он наркоман. Когда я была беременна, он избил меня и порезал мне руку. Он тратил деньги на проституток и наркотики. Он стоит на учете в наркологическом диспансере».