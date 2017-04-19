В будущем планируется ввод линии метробуса между Баку и Сумгайытом, сообщил генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, в дальнейшей перспективе возможно также введение линии метробуса из Баку в пригороды.