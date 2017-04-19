Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «бы приветствовала» сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить об организации договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия», — сказал Лавров на пресс-конференции с «президентом» Абхазии Раулем Хаджимбой.

По его словам, ОДКБ является организацией, «которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран».