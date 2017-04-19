Кандидат в президенты Франции – страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ, экс-премьер Франсуа Фийон выступил с абсурдным заявлением по карабахскому конфликту, фактически оправдав факт оккупации одной страной территории другой. Так, он заявил, что обеспокоен сохраняющейся напряженностью в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«В апреле 2016 года конфликт на Южном Кавказе вновь вспыхнул. В условиях безразличия со стороны мировой общественности Азербайджан попытался отобрать Карабах силой. Смертельная схватка завершилась нестабильным перемирием», — заявил Фийон в интервью изданию Nouvelles d’Arménie

По его убеждению, ситуация остается опасной и сегодня, и Карабах — это пороховая бочка в регионе. «Конфликт возник после того, как Сталин фактически отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану. Проблему сегодня нужно решить мирным путем, иного пути нет», — сказал политик, понадеявшись заручиться поддержкой армянского лобби во Франции.