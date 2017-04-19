На МКАД в районе Северное Бутово водитель иномарки открыл стрельбу по чужому автомобилю, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел на 35-м км МКАД. Водитель автомобиля Audi A8 несколько раз выстрелил из траматического пистолета по машине Toyota Camry и скрылся. В ходе плана «Перехват» полицейские задержали хулигана. Им оказался 35-летний уроженец Азербайджана.

Как выяснилось, водитель Audi обстрелял своего соотечественника. По факту произошедшего полиция уже проводит проверку. Как сообщает агентство «Москва», подозреваемый задержан.