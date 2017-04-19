Компания AzerGold подписала контракт со швейцарской компанией Argor-Heraeus для аффинажа (очистки) золотых и серебряных сплавов, сообщает Тренд.

В рамках договоренности золотые и серебряные сплавы, которые получают на Човдарском золотоперерабатывающем комплексе в Дашкесанском районе, будут отправляться в Швейцарию для получения чистого золота и серебра.

Как отмечается, в настоящее время AzerGold готовится к экспорту первой партии золотых и серебряных сплавов.

ЗАО AzerGold было создано распоряжением Ильхама Алиева 11 февраля 2015 года. Компания занимается изучением, разведкой, разработкой и управлением месторождений цветных металлов, внедрением новых технологий в данной области, модернизацией материально-технической базы и ее эффективным использованием, а также другими работами для развития этой сферы.