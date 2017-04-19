Пекин выражает обеспокоенность в связи с заявлениями властей Северной Кореи о планах проведения ядерных испытаний.

Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы выражаем серьёзную обеспокоенность последними тенденциями в КНДР по развитию ядерных ракет», — отметил дипломат.

По его словам, Китай продолжает придерживаться позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.