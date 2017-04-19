Злоумышленники обстреляли минувшей ночью здание мэрии в Анкаре, передает RT.
Отмечается, что пули попали в окна 7-го ,11-го и 13-го этажей.
Пострадавших нет.
Полиция начала расследование инцидента.
Злоумышленники обстреляли минувшей ночью здание мэрии в Анкаре, передает RT.
Отмечается, что пули попали в окна 7-го ,11-го и 13-го этажей.
Пострадавших нет.
Полиция начала расследование инцидента.
Дата: 2017/04/19 12:55
Раздел: Мир
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