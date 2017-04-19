На фоне спадающей в последние дни напряженности на Корейском полуострове американский разведывательно-аналитический центр Stratfor показал свои данные о возможных радиусах атаки ракет, стоящих на вооружении в КНДР. Инфографика опубликована в статье центра о ситуации в регионе и последствиях визита туда вице-президента США Майка Пенса, информирует портал Liga.net.

Из всех ракет Северной Кореи, которые сейчас находятся в состоянии боеготовности, наибольшую опасность для союзников США представляет Тэпходон-1. Ее дистанция поражения — две тысячи километров. То есть, в опасности находятся территории КНР, РФ, Монголии, Тайваня и, главное, Японии и Южной Кореи.

Также Пхеньян усиленно разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету Тэпходон-2 с дальностью полета до восьми тысяч километров. Это оружие поставит под угрозу поражения территории Австралии, востока Европы и часть континентальной Северной Америки.

«Десятидневная поездка вице-президента США Майка Пенса в Восточную Азию призвана погасить непонимание союзниками Америки в регионе того, какой будет местная политика Вашингтона», — пишет Stratfor.

По прогнозам аналитиков, нынешние действия США в регионе производятся в первую очередь для сдерживания КНДРи убеждения Пекина сотрудничать вместе, «несмотря на то, что напряженность из-за внешней торговой политики Трампа никуда не денется» при визитах Пенса в Токио и Сеул.

Также эксперты считают, что Индонезия и Австралия не будут спешить поддерживать инициативы Вашингтона в регионе из-за риска провоцирования Китая, однако останутся восприимчивыми к попыткам США заложить основу для более прочного оборонного сотрудничества.

В первые часы 14 апреля канал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что армия США может нанести превентивный ракетный удар по военным объектам Северной Кореи, чтобы предотвратить шестой ядерный тест режима Ким Чен Ына. Ранее ВМС США направили к Корейскому полуострову ударную флотилию во главе с авианосцем Карл Уинсон, на что в Пхеньяне пригрозили США ядерным ударом и войной.