Появилась новая информация про гендиректора производственного объединения «Баку Лифт» Гудрата Шукюрова, который попал в центр внимания, сыграв помпезную свадьбу своей дочери.

Как передает Musavat.com, он отдал свою дочь замуж за сына бывшего председателя правления ОАО «Dəmirbank» Романа Амирджанова. А другой сын Романа Амирджанова является зятем бывшего начальника управления упраздненного МНБ, находящегося под арестом Акифа Човдарова.

Роман Амиржданов происходит из древнего рода Амирджанлы из Борчалы. Его отец Амирджанов Дюньямалы Магомед оглу работал на различных должностях в Грузинской ССР. Его мать Амирджанова (Мусаева) Роза Мамид гызы является представителем древнего борчалинского рода Гульмамедли.

Роман Амирджанов был назначен председателем правления «Dəmirbank» 16 октября 2009 года, и проработал на этой должности до 2016 года. Его сын – зять Акифа Човдарова Рашад Амирджанов тоже работал в МНБ. После разоблачения преступной сети в министерстве, он был уволен.

Сообщается, что свадьба дочери Гудрата Шукюрова Айсель и сына Романа Амирджанова Огтая обошлась в $400 тысяч. По информации, Гудрат Шукюров подарил своему зятю Огтаю Амирджанову автомобиль марки «Porsche».