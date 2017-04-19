Боевики террористической группировки ИГИЛ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке, передает Интерфакс.

Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье. В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.

Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней. Ранее сообщалось о том, что боевики ИГИЛ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.

Сообщается также, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.