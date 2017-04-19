В Северной Корее на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена был показан фильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

В продемонстрированном видеоролике показан пуск новейшей баллистической ракеты КНДР. Она пролетает над океаном до территории США и наносит удар по одному из американских городов. На следующем кадре демонстрируется горящий флаг США на фоне кладбища.

Ранее заместитель советника по национальной безопасности президента США Кэтрин Макфарланд заявляла в интервью, что администрация Трампа рассматривает угрозу нанесения КНДР ядерного удара по США как реальную. «Существует реальная вероятность того, что Северная Корея окажется в состоянии поразить США ядерными ракетами к концу первого срока президентства Трампа», — утверждала она.