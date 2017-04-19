Судно «Герои Арсенала», на борту которого находились 12 человек (девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии), в среду потерпело крушение в Черном море, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Как передает ТАСС, три члена экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе сухогруза «Герои Арсенала» спасены.

«Удалось спасти троих членов экипажа. Спасательные работы продолжаются», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первым спасенным является моторист судна (гражданин Украины).

По данным ведомства, капитаном сухогруза был россиян.

Как сообщалось ранее, судно «Герои Арсенала» пропало в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил около 03:54 мск (04:54 по бакинскому времени) среды. Представитель ГУ МЧС по Крыму уточнил, что место крушения находится примерно в 27 км от побережья Крыма. «Примерная точка привязки — село Яковенково в районе Керчи», — уточнил он. По данным морских спасательных служб, судно на момент крушения стояло на рейде. Оно следовало с грузом зерна из Азова в Турцию.

Как ранее сообщили в главке МЧС, в район спасательной операции направлены суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас» и «Аэлос», которые находились в районе происшествия. К поискам подключилось спасательное судно «Демидов» и вертолет МЧС России. Источник в правоохранительных органах региона добавил, что в операции может быть задействован вертолет Ка-32 Минобороны РФ. «В данный момент этот вопрос решается», — сказал он. Официальный представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, в свою очередь, заявил, что к поискам судна привлекли почти 130 человек, 16 единиц техники и восемь плавсредств. В ведомстве отметили, что поиски моряков осложняет шторм — юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря до 4 баллов. Кроме того, температура воды сейчас составляет около 4 градусов выше нуля.