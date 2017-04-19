Расширены полномочия Кабинета министров в сфере образования.

Как сообщает АПА, это связано с ликвидацией Комиссией по образованию при Президенте Азербайджана, согласно его распоряжению от 9 марта 2016 года.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в решения «О применении нового механизма финансирования в вузах», «Содержание и правила организации образования в резидентуре» и «Образцовый устав средне-специального учебного заведения».

Согласно решению «О применении нового механизма финансирования в вузах», Кабмин в соответствии с государственным заказом, на основании предложений полномочных органов центральной исполнительной власти ежегодно до 1 апреля должен был представлять в Комиссию по образованию при Президенте Азербайджана предложения по плану о приеме студентов в бакалавриат, магистратуру и резидентуру по отдельным специальностям. Согласно изменению, Кабмин в соответствии с государственным заказом, на основании предложений полномочных органов центральной исполнительной власти ежегодно до 1 апреля должен будет определять план о приеме студентов в бакалавриат, магистратуру и резидентуру по отдельным специальностям.

Согласно «Содержанию и правилам организации образования в резидентуре», предложения Минздрава по плану приема в резидентуру на основании представления Кабмина, должны были представляться в Комиссию по образованию при Президенте Азербайджана. Согласно изменению, план приема в резидентуру будет определяться Кабинетом министров на основании предложений Кабмина.

Согласно «Образцовому уставу средне-специального учебного заведения», план приема студентов в ссузы с учетом заказов отдельных предприятий и организаций, а также возможностей ссузов, определялся Комиссией по образованию при Президенте Азербайджана. Согласно изменению, план приема студентов в ссузы с учетом заказов государственных и отдельных предприятий и организаций, а также возможностей ссузов, будет определяться Кабинетом министров на основании предложений соответствущих министерств и организаций.