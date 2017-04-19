Магарамкентский райсуд приговорил трех граждан Азербайджана к лишению свободы на сроки от полутора до двух лет, признав их виновными в незаконном переходе границы с Россией, пишет издание «Кавказский Узел».

По данным суда, в 2016 году граждане Азербайджана Кенан Мамедов, Халик Азизов и Бахруз Магаррамов пересекли границу Азербайджана и России в районе дагестанского села Хорель и через несколько часов были задержаны пограничным нарядом на территории Магарамкентского района, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана.