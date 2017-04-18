Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что проведение реформ в Турции не делает его диктатором.

Как передает РИА Новости, Эрдоган отверг обвинения в том, что он провел референдум из стремления расширить свои права и возможности, а не для исправления политической системы страны.

«(Новая) система — изменение, трансформация демократии в истории Турции», — заявил Эрдоган, чем опроверг заявления, что реформы — это шаг к диктатуре. По его словам, там, «где существует диктатура, не нужна система президентского правления».

«Я смертный на самом деле, я могу умереть в любой момент», — также отметил Эрдоган.