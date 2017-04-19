Компания Mercedes показала прототип нового седана, премьера которого запланирована в рамках автосалона в Шанхае. Снимки детально демонстрируют дизайн будущей новинки, передает «Корреспондент» со ссылкой на CarAdvice.

Ожидается, что серийный вариант концепта будет представлять собой либо преемника модели CLA, либо самостоятельный седан A-Class.

По информации издания, автомобиль достигает 4570 мм в длину и 1870 мм в ширину, а высота его составляет 1462 мм. Новинка получила купеобразный профиль, и изогнутую линию крыши.

Что касается моторной гаммы, то она вероятно будет представлена бензиновыми турбомоторами 1,6 л (122 и 156 л. с.) и 2,0 л (211 л. с.). Возможно также появится гибридная версия автомобиля.

Выпуск новинки планируется в Китае.